السفير الإيراني في كابول: ندعم السلام والاستقرار في أفغانستان

وقال بهادر أمينيان، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الأفغاني، إن إيران وأفغانستان تقعان في نفس المنطقة الجغرافية وأن أي تغيير يحدث في أفغانستان تداعيات كبيرة على إيران، لافتا أن طهران تكبدت خسائر فادحة خلال سنوات الحرب في أفغانستان.

وأضاف: مهما حدث، سنحاول إعادة السلام والاستقرار والهدوء إلى هذا البلد وندعم أي اجراء يؤدي الى السلام والاستقرار في أفغانستان وهذا مهم لإيران.

وتابع أمينيان حول مدى فاعلية عملية السلام التي بدأتها الولايات المتحدة في أفغانستان: للاسف أصبحت قضية السلام في أفغانستان معقدة للغاية، وزاد تدخل الأطراف الأجنبية وإعطاء الأولوية لقضاياهم من هذه التعقيدات، والوضع يتفاقم يوما بعد يوم. وفي مثل هذه الحالة يحتاج الشعب الأفغاني إلى السلام من خلال المفاوضات.

واشار الى ان الحلول العسكرية لا تجلب السلام للشعب الافغاني وللأسف ما فعله الأمريكيون لم يكن في مصلحة الشعب الأفغاني منذ البداية.

واكد السفير الإيراني في كابول ان الولايات المتحدة أعطت الأولوية لمصالحها وأولوياتها على حساب مصالح الشعب الأفغاني، وفي كثير من الحالات لم يتم إبلاغ الشعب والحكومة وممثلي الشعب الأفغاني بالاتفاقيات التي وقعها الأمريكيون مع طالبان.

وبشأن موقف إيران في عملية السلام الأفغانية قال السفير الإيراني: الأمر يرجع الى الأفغانين انفسهم لتحديد هذا الموقف ويجب أن يقرر الشعب الافغاني، ولا يسعنا إلا تسهيل عملية السلام والتعاون مع الحكومة والشعب الأفغاني للقيام بذلك.

وأكد أن سياسة إيران تجاه أفغانستان واضحة للغاية ونعتقد أن أي قرار بشأن السلام يجب أن يتخذه شعب وحكومة هذا البلد. وفي نفس الوقت نعتقد أن طالبان موجودة في أفغانستان ويجب أن تكون حاضرة في المفاوضات في إطار الدستور.

انتهى** 1453