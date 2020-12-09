ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

واوضح العميد احمد طاهري اليوم الاربعاء إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في خاش تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة من تحديد أعضاء عصابة محترفة لتهريب الأفيون كانوا يهربون المخدرات من الحدود الشرقية إلى المناطق الوسطى في مدينة خاش.

واوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان : ان الشرطة ضبطت في هذه العملية طنين و 564 كيلوغرام و 400 جرام من الأفيون إلى جانب خمسة مسدسات وكميات من الذخيرة.

وأشار العميد طاهري ، إلى أن عناصر عصابة التهريب لاذوا بالفرار من مكان الحادث قبل تواجد الشرطة، و تواصل الشرطة جهودها للقبض على المتهمين الهاربين، الذين سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم قريبًا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

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