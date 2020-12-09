٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:٠٣ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84140962
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ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

ضبط مايزيد عن طنين من المخدرات جنوب شرق البلاد

زاهدان/9كانون الأول/ديسمبر/ارنا- اعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرقي البلاد) عن ضبط طنين و564 كغم من انواع المخدرات في مدينة خاش.

واوضح العميد احمد طاهري اليوم الاربعاء إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في خاش تمكنت بدعم استخباراتي من شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة من تحديد أعضاء عصابة محترفة لتهريب الأفيون كانوا يهربون المخدرات من الحدود الشرقية إلى المناطق الوسطى في مدينة خاش.

واوضح قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان : ان الشرطة ضبطت في هذه العملية طنين و 564 كيلوغرام و 400 جرام من الأفيون إلى جانب خمسة مسدسات وكميات من الذخيرة.

وأشار العميد طاهري ، إلى أن عناصر عصابة التهريب لاذوا بالفرار من مكان الحادث قبل تواجد الشرطة، و تواصل الشرطة جهودها للقبض على المتهمين الهاربين، الذين سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم قريبًا.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها. 

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