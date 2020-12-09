وفاة الرئيس الاسبق للسلطة القضائية في ايران

وتوفى اية الله يزدي اليوم الاربعاء في المستشفى بعد صراع مع المرض.

وقد تولى المرحوم اية الله الشيخ محمد يزدي (من مواليد 1931) عدة مناصب منها رئاسة السلطة القضائية الإيرانية من عام 1989 إلى 1999 ورئاسة مجلس خبراء القيادة بعد وفاة الرئيس السابق محمد رضا مهدوي كني من 2015 إلی 24 مايو 2016.

وباقي المناصب الذي تولاها هي : عضوية البرلمان الإيراني منذ عام 1982 إلى 1989، ونيابة رئيس البرلمان الإيراني في دورتيه الأولى والثانية، والنيابة في مجلس خبراء الدستور والعضوية في مجلس إعادة صياغة الدستور الإيراني وتمثيل محافظة طهران في المجلس وإدارة مكتب الإمام الخميني في قم وعضوية مجلس تسوية المنازعات بين محمد علي رجائي وأبوالحسن بني صدر.

وللمرحوم مؤلفات وكتب باللغتين الإنجليزية والفارسية مثل كتاب المفقود، والإجابة عن اتهامات مردوخ والإمامة في الإسلام الشيعي. وكتب بالعربية منها:

اُسس الایمان في القرآن ونبذ من المعارف الاسلامیة وقبسات من سورتي الحمد والقدر والامامه و الولایه في القرآن ورسائل فقهیة وکتاب القضاء في شرح العروة الوثقی وغيرها..

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