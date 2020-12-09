تسجیل 295 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 10 الفا و 223حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و72 الفا و620 شخصا ويكون 5779 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 765 الفا و 639 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 295 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 51 الف و 212 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 523 الفا و 409 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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