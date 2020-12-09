خطيب زادة : ايران تؤكد على تسوية دائمة للازمة في كاراباخ

وفي تغريدة له اليوم الاربعاء، اشار خطيب زادة الى زيارة وزير الخارجية الاذربيجاني "جيحون بايراموف" اليوم الى طهران، ومباحثاته مع نظيره الايراني "محمد جواد ظريف"؛ مبينا ان الجانبين ناقشا النزاع في كاراخ والقضايا الاقليمية والعلاقات الثنائية.

واضاف المتحدث باسم الخارجية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بالانجازات المحققة في اطار حسن الجوار وتحرير المناطق المحتلة،كما تؤكد على ضرورة التوصل الى حل سياسي دائم للازمة (في منطقة كاراباخ).

يذكر ان وزير الخارجية الاذربيجاني الزائر، التقى عصر اليوم الاربعاء برئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" ايضا.

انتهى ** ح ع