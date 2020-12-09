كبير مساعدي الخارجية يتحدث هاتفيا مع المبعوث الاممي الخاص الى سوريا

الى ذلك، قدم بيدرسون شرحا لنتائج الاجتماع الرابع للجنة الدستور السوري الذي عقد في جنيف خلال الاسبوع الماضي.

من جانبه، اشار خاجي الى زيارة وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" الاخيرة لطهران، منوها للمبعوث الاممي بالنتائج الايجابية لمباحثاته مع المقداد التي تضمنت اخر المستجدات في سوريا واللجنة الدستورية والوضع في مدينة ادلب.

كما اعرب مبعوث الامين العام الخاص الى سوريا وكبير مساعدي وزير الخارجية الايراني، خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم، عن دعمهما لمواصلة اجتماعات لجنة الدستور السوري مستقبلا.

يذكر انه بناء على اتفاق الاطراف السورية، تقرر انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الدستورية بنهاية كانون الثاني / يناير المقبل، من العام 2021.

انتهى ** ح ع