٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٥:٢٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84141505
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عشية تدشين طريق خواف – هرات السككي؛

ظريف : بناء الجسور من الحدود اولوية

ظريف : بناء الجسور من الحدود اولوية

طهران / 9 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – كتب وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" في تغريدة له، ان الطريق السككي الذي يمتد من مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية – شرقي ايران) الى ولاية هرات الافغانية، يشكل بوابة لرفع التجارة وتعزيز الاواصر الشعبية، وبالتالي ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة؛ مضيفا ان " "بناء الجسور من الحدود اولوية".

واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي جاءت عشية تدشين مشروع "طريق خواف – هرات السككي"، ان اهمية هذا المشروع لا تقتصر على ايران وافغانستان فحسب، وانما تشمل المنطقة برمتها.

وتابع : ان الطريق السككي الذي يمتد من مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية – شرقي ايران) الى ولاية هرات الافغانية، يشكل بوابة لرفع مستوى التجارة وتعزيز الاواصر الشعبية وبالتالي ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة؛ مبينا ان " "بناء الجسور من الحدود اولوية".

علما، ان الطريق السككي بين خواف وهرات سيبدا نشاطه اعتبارا من يوم غد الخميس، برعاية كل من رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" ونظيره الافغاني "محمد اشرف غني".

انتهى ** ح ع

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