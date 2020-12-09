ظريف : بناء الجسور من الحدود اولوية

واضاف وزير الخارجية في تغريدته التي جاءت عشية تدشين مشروع "طريق خواف – هرات السككي"، ان اهمية هذا المشروع لا تقتصر على ايران وافغانستان فحسب، وانما تشمل المنطقة برمتها.

وتابع : ان الطريق السككي الذي يمتد من مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية – شرقي ايران) الى ولاية هرات الافغانية، يشكل بوابة لرفع مستوى التجارة وتعزيز الاواصر الشعبية وبالتالي ترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة؛ مبينا ان " "بناء الجسور من الحدود اولوية".

علما، ان الطريق السككي بين خواف وهرات سيبدا نشاطه اعتبارا من يوم غد الخميس، برعاية كل من رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" ونظيره الافغاني "محمد اشرف غني".

انتهى ** ح ع