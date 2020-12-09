ظريف يصف محادثاته مع بايراموف بانها كانت مثمرة

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم الاربعاء: لقد اجرينا محادثات مثمرة حول التقدم بالتعاون الثنائي الشامل ومن ضمنه إعادة إعمار المناطق المنكوبة بالحرب وممر "شمال – جنوب" والطاقة في بحر قزوين والكثير من القضايا الاخرى.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن سروره لاستضافة وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بيراموف واضاف: لقد رحبت في هذا الاجتماع بوقف الاشتباكات (بين جمهورية اذربيجان وارمينيا) واستعادة الاراضي المحتلة التابعة لجمهورية أذربيجان.

وكان بايراموف قد اعرب خلال لقائه ظريف عن شكره وتقديره للمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال هذه الأزمة ودعم بلاده لإنهاء الاحتلال.

والتقى وزير خارجية جمهورية أذربيجان اليوم الاربعاء ايضا الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

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