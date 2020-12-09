طهران تدرج اسم السفير الاميركي باليمن على قائمة عقوباتها

واصدرت الخارجية الايرانية، مساء الاربعاء، بيانا أكدت فيه الدور الاساس لسفير الولايات المتحدة في وقوع الازمة الانسانية في اليمن، وأدرجت اسمه في قائمة عقوبات الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأشار بيان الخارجية الايرانية الى دور سفير الولايات المتحدة الاميركية في اليمن في قيادة الحرب وقتل المدنيين الابرياء في هذا البلد والدعم التسليحي والمالي والسياسي لتحالف العدوان واستمرار الحظر اللاإنساني الجائر على الشعب اليمني وأداء دور في السيناريو المقيت لتقسيم اليمن فضلا عن الاجراءات الهدامة للحلول السياسية لأزمة اليمن وبالتالي استمرار الكارثة الانسانية فيه باعتبارها التراجيديا الاكبر في القرن الحاضر.

واشارت الخارجية الايرانية الى انه ثبت للجهاز الدبلوماسي في ظل التعاون مع الاجهزة المعنية وفقا لمعلومات وادلة كافية بان السفير الاميركي كان ومازال له دور مؤثر في تنظيم وتمويل وتسليح وقيادة اجراءات تحالف العدوان على اليمن وكذلك نظرا لمشاركته في انتهاك القواعد الاساسية والمبادئ الرئيسية للقوانين الدولية ومنها الحقوق الدولية الانسانية وحقوق الانسان ضد شعوب المنطقة ودوره في فرض اجراءات الحظر الاميركية الظالمة واللاقانونية ضد شعب اليمن، فقد تم اعتباره مصداقا بارزا للاشخاص الذين تنطبق عليهم ما ورد في "قانون مكافحة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الاميركية المتهورة والارهابية في المنطقة" وبناء على ذلك يتم منذ اصدار هذا البيان (9 ديسمبر 2020) ادراج اسمه ضمن قائمة العقوبات.

واضافت الخارجية الايرانية في بيانها، ان كريستوفر هنزل سيكون بدءا من هذا التاريخ، مشمولا بالتداعيات والإلزامات المدرجة في "قانون مكافحة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الاميركية المتهورة والارهابية في المنطقة"، وستتخذ كل المؤسسات المعنية الاجراءات المطلوبة بهذا الخصوص وفق القانون.

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