ايران وصربيا تؤكدان على تطوير التعاون التعليمي والبحثي

وفي اللقاء الذي جرى امس الاربعاء عزى المسؤول الصربي باستشهاد العالم النووي والدفاعي الايراني البارز محسن فخري زادة.

واشار روجيتش الى ان مذكرة التفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والانشطة العلمية والبحثية بين الوزارتين تجري دراستها في الوقت الحاضر وستتوفر امكانية توقيعها في المستقبل القريب وقال: ان صربيا وايران تحظيان بماض جيد في مجال التعليم العالي والعلمي.

ولفت الى ازدياد اعداد الطلبة الجامعيين الايرانيين الراغبين بالدراسة في فروع الطب وطب الاسنان واضاف: اننا ندعم استمرار وتقوية انشطة مركز دراسات وتعليم اللغة الفارسية في كلية اللغات بجامعة بلغراد وكذلك نرحب بمنح الزمالات الدراسية المتبادلة للطلبة الجامعيين لمواصلة دراساتهم.

من جانبه شكر السفير الايراني الجانب الصربي لتعزيته باستشهاد فخري زادة واعتبر الارهاب تهديدا عالميا وان جميع الدول معرضة لهذا التهديد، واضاف: ان مكافحة هذا التهديد بحاجة الى التعاون وبذل الجهود الجماعية والعالمية وان التعليم يعد السلاح الاكبر والامضى في هذا المجال.

واكد الارادة والعزم على تنمية العلاقات والرقي بها في جميع المجالات بين البلدين واضاف: اننا نولي اهمية فائقة لتنمية التعاون التعليمي والجامعي ونامل باعداد والتوقيع النهائي على وثيقة التعاون الشامل في هذا المجال قريبا.

يذكر ان هنالك نحو 80 طالبا جامعيا ايرانيا غالبيتهم يواصلون تحصيلهم العلمي في فروع الطب وطب الاسنان في صربيا فيما هنالك نحو 400 طالب صربي اختاروا اللغة الفارسية كدرس اختياري في مختلف المراحل الدراسة في كلية اللغات بجامعة بلغراد.

انتهى ** 2342