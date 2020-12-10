الرئيس الافغاني : طريق خواف – هرات السككي مشروع تاريخي ومصيري

وفي تصريحه اليوم الخميس بمراسم افتتاخ هذا المشروع المشترك مع نظيره الايراني "حجة الاسلام حسن روحاني"، قال غني : انني سعيد حيث اشاهد تدشين مشروع خواف – هرات السككي التاريخي والمصيري.

واضاف : ان انجاز هذا المشروع تحقق بفضل الجهود الدؤوبة من قبل البلدين (ايران وافغانستان) في مجال الاتصال الاقليمي وبلوغ الرخاء الاقتصادي المنشود.

واشاد غني بمساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة والشعب الافغانيين في سياق مكافحة الموجة الاولى من تفشي فيروس كورونا، كما توجه بالشكر الى الرئيس روحاني نظرا لمعالجة اللاجئين الافغان في ايران المصابين بهذا الفيروس.

واكد ان انجاز المشروع السككي رغم القيود الناجمة عن جائجة كورونا، مؤشر واضح على الارادة الوطنية لدى ايران وافغانستان والجهود المشتركة من جانب مسؤولي كلا البلدين.

وافتتح رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" ونظيره الافغاني "اشرف غني"، عن بعد اليوم الخميس، طريق السكك الحديدية الذي يربط بين مدينة خواف (بمحافظة خراسان الرضوية –شرق) ومدينة هرات الافغانية.

وفي تصريحه بمراسم الافتتاح، قال روحاني مخاطبا اشرف غني : اليوم، هو يوم السلام ويوم الرحمة والانفراج بالنسبة لكلا الشعبين الايراني والافغاني العظيمين؛ وذلك في ضوء القواسم التاريخية والثقافية التي تربط بينهما والمنطقة التي تعايشا فيها جنبا الى جنب في اجواء سادتها الاخوة وحسن الجيرة على مدى التاريخ.

واضاف : ان اليوم، سيخلد كاحد المناسبات التاريخية بالنسبة للشعبين الايراني والافغاني؛ ولطالما كانت علاقاتنا قائمة على الوئام والأفكار والثقافات والسلوكيات والجهود، والتي ستعزز هذه الاواصر عبر الطريق السككي الجديد.

علما ان طريق خواف – هرات السككي يمتد لنحو 140 كم ويشكل احد اكبر مشاريع السكك الحديدية في ايران وافغانستان.

وبافتتاح هذا المشروع، ستحدث نقلة نوعية في مجال ترانزيت السلع بين اوروبا واسيا، بما يعزز دور ايران في ممرات الشرق الى الغرب.

كما يؤدي هذا المشروع الى ربط افغانستان عبر ايران بسائر المناطق الدولية ومنها المياه الحرة الجنوبية ومنطقة القوقاز وتركيا والعراق واوروبا، الى جانب توفير خدمات الطرق السككية لنحو مليون شخص من الشعب الافغاني في منطقة هرات.

انتهى ** ح ع