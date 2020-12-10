وزير الطرق : طريق خواف – هرات السككي يتسع لنقل 6 ملايين طن من السلع

وفي تصريحه خلال مراسم تدشين هذا المشروع التي جرت صباح اليوم الخميس عن بعد برعاية الرئيسين الايراني والافغاني، اكد اسلامي ان مراسم الافتتاح اليوم جسدت تعاونا وتنسيقا فريدا من نوعه بين ايران وافغانستان.

وتعليقا على شعار "شعبين بثقافة وتاريخ مشترك" الذي صاحب مراسم تدشين طريق السكك الحديد بين خواف وهرات، قال وزير الطرق الايراني : ان الفرص متاحة من اجل تعزيز مستدام للتعاون بين البلدين.

كما اوضح ان اجمالي المسافة المحددة لمشروع خواف – هرات السككي يبلغ 225 كم، حيث تم تدشين 140 كم منه اليوم؛ على ان يتم انجاز الـ 85 كم المتبقة بمزيد من التعاون المشترك بين ايران وافغانستان.

وبحسب اسلامي، سيوفر هذا المشروع ظروفا مناسبة في مجال الترانزيت والتبادل التجاري بالنسبة لرجال الاعمال الايرانيين والافغان؛ لافتا الى تبادل 10 ملايين طن من البضائع خلال العام الحالي بين ايران والدول الاقليمية عبر الموانئ الجنوبية والشمالية وممرات الشرق الى الغرب والشمال – جنوب.

كما نوه الى وضع برنامج مستقبلي لتحقيق زيادة بنسبة 50 مليون طن في حجم ترانزيت السلع عبر ايران؛ مصرحا ان جزءا كبيرا من هذه الكمية يعود الى افغانستان.

وخلص وزير الطرق واعمار المدن الى القول، ان طريق خواف – هرات السككي يتبنى حصة كبيرة في مجال التبادل التجاري بين الشعبين الايراني والافغاني.

انتهى ** ح ع