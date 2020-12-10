تاكيد ايراني تركي على تعزيز اداء مجموعة العمل الامنية المشتركة

جاء ذلك خلال محادثات الجانبين الافتراضية اليوم الخميس؛ حيث اعرب ذوالفقاري عن تقديره لموقف تركيا الايجابي في ادانة اغتيال العالم الايراني البارز "محسن فخري زادة".

واضاف مساعد وزير الداخلية الايراني : للاسف نحن نشاهد اليوم ان جذور كافة الفلتان الامني والازمات في المنطقة تنشا من الممارسات المستميتة للحكومة الامريكية الاستكبارية والكيان الصهيوني المزيف.

وشدد ذوالفقاري على ان التحركات الارهابية في الصعيدين الداخلي والعابر للحدود تشكل خطوطا حمر بالنسبة لايران؛ داعيا الى تعزيز الاجراءات في الحدود المشتركة ضد الارهاب.

وبشأن الأنشطة الأمنية لعصابات تهريب الأسلحة والذخائر والمخدرات، أشار مساعد وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تمت في كشف ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخدرات وتطهير النقاط الحدودية المشتركة من تواجد العناصر الإرهابية.

كما دعا المسؤول الامني الايراني، الجانب التركي الى تكثيف جهوده بشان مراقبة وصد مهربي السلاح والايدي الخفية التي تعمل على استهداف امن المنطقة.

وتطرق الى موضوع اتفاقية تبادل المدانين بالسجن بين ايران وتركيا، نظرا لظروف كورونا الراهنة، قائلا : ان وزارة الداخلية وبالتعاون مع السلطة القضائية في ايران مستعدة لتجنيد كافة الامكانات والطاقت المتاحة من اجل التسريع في وتيرة تبادل السجناء بين البلدين في اطار مبادئ حقوق الانسان وبهدف حل مشاكل اسر هؤلاء المدانين.

وتطلع ذوالفقاري ان يتم عقب انعقاد الاجتماعات الافتراضية لمجموعات الاتصال الايرانية والتركية، عقد الجولة الخامسة من مباحثات مجموعة العمل الامنية المشتركة بين البلدين عن بعد ايضا.

الى ذلك، اعرب وكيل الداخلية التركي عن مواساته بواقعة استشهاد فخري زادة وايضا كوارث السيول الاخيرة وضحايا فيروس كورونا في ايران.

كما اشاد انجي بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية لمكافحة عناصر الفوضى وعصابات الجرائم الممنهجة والارهابية.

واكد المسؤول التركي رفيع المستوى، ان تعزيز اداء مجموعة العمل الامنية المشتركة بين طهران وانقرة سيؤدي الى مزيد من التنسيق الامني وتبادل المعلومات والخبرات في مجالات اخرى من التعاون المشترك ايضا.

انتهى** ح ع