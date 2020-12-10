الصحة الايرانية : كورونا يودي بحياة 248 اخرين في البلاد

واضافت السيدة "لاري" خلال مؤتمرها الصحفي اليوم : ان اجمالي عدد الاصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في ايران، منذ يوم امس لغاية اليوم ظهرا، بلغ 10 الاف و403 حالة؛ وبذلك فقد ارتفع مجموع عدد المصابين بهذا الفيروس في البلاد الى مليون واحد و83 الفا و23 شخصا.

كما اعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة عن ارتياحها، لتعافي 778 الفا و167 شخصا من هؤلاء المصابين ومغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في انحاء البلاد لحد الان.

واشارت الى ان 34 مدينة في ايران تمرّ حاليا بالوضعية الحمراء و260 مدينة بالوضعية البرتقالية، الى جانب الاعلان عن الوضعية الصفراء من حيث تفشي وباء كورونا في 154 مدينة ايرانية اخرى.

انتهى ** ح ع