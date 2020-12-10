ايران تستضيف اول مؤتمر دولي افتراضي حول الوقاية من الاصابات الرياضية

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال رئيس اكاديمية اللجنة الوطنية الاولمبية "رضا قراخانلو" : ان خطط الوقاية من الاصابات الرياضية تضطلع بدور هام ومؤثر في تحسين اداء الرياضيين، وان هذا الامر ينبغي ان يوضع على سلم اولويات الرياضيين والمدربين واطباء الفرق الرياضية.

واكد المسؤول الرياضي الايراني، ان الاكاديمية بإمكانها ان تلبي جميع الاحتياجات العلمية والعملية للرياضيين والمدربين في البلاد.

كما لفت الى انشاء قسم الوقاية من الاصابات الرياضية لدى اكاديمية اللجنة الوطنية الاولمبية منذ عامين، بهدف اعداد رياضيين سليمين صحيا.

يذكر، ان كلا من البروفيسور "لارسن اينغير" الاستاذ بجامعة اوسلو ومعهد الاصابات الرياضية رئيس وحدة النشاطات العلمية بالجنة الاولمبية الدولية، الى جانب "اورت ورهاغين" رئيس مركز التعاون الصحي والامان الرياضي بمركز ابحاب اللجنة الاولمبية الدولية، و"تيم مير" الاستاذ الجامعي والطبيب المختص في مؤسسة الرياضة والطب الوقائي بجامعة سارلاند الالمانية، و"كاترين استيفين" كبيرة الباحثين الدكتورة المختصة في معهد ابحاث اوسلو للاصابات الرياضية بجامعة العلوم الرياضية ومركز التدريب الاولمبي النرويجي، ادلى بكلماتهم خلال هذا المؤتمر الدولي.

انتهى ** ح ع