١٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84142647
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وزير الصناعةيعلن 50 بالمائة زيادة في مجال الصادرات الى 15 دولة

وزير الصناعةيعلن 50 بالمائة زيادة في مجال الصادرات الى 15 دولة

اصفهان / 10 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة في ايران "عليرضا رزم حسيني" : ان صادرات السلع الايرانية الى 15 دولة في العالم سجلت 50 بالمئة زيادة خلال الاشهر الثمانية الماضية.

وفي لقائه، اليوم الخميس رجال الاعمال من اهالي محافظة اصفهان (وسط)، توقع رزم حسيني استمرار هذا الانجاز وبالتالي زيادة الصادرات الايرانية على مدى الاشهر المتبقية من العام الحالي (الايراني – ينتهي في 20 اذار / مارس 2021).

واكد ان مطلب رجال الاعمال الايرانيين في هذا الخصوص هو تقليص حجم الاستيراد مقابل زيادة الصادرات؛ باستثناء استيراد السلع الضرورية.

ونوه وزير الصناعة بالنمو الحاصل في المجالات الصناعية والمنجمية خلال الاشهر الثماني الماضية ايضا، متطلعا الى دعم رجال الاعمال واصحاب القاع الخاص والمنتجين لتعزيز رصيد الاستثمارات وصولا الى المستوى المنشود في البلاد.

انتهى ** ح ع

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