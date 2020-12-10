طهران تعلن استعدادها لاداء دور اكثر فاعلية لدعم السلام في افغانستان

وقال تخت روانجي في كلمته الخميس خلال الاجتماع الـ 75 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول موضوع افغانستان: ان افغانستان هي الان في مرحلة حساسة وبحاجة الى دعم دولي قوي لبناء مستقبل افضل لابنائها.

واضاف: اننا اليوم نصوت لصالح مسودة قرار حول اوضاع افغانستان لنرسل عن طريق ذلك رسالة دعم قوية لشعب وحكومة افغانستان للسعي من اجل بناء دولة اكثر استقرارا ورفاهية وديمقراطية.

واكد بان مسيرة سلام بمشاركة الاطراف الافغانية يمكنها انهاء النزاع الراهن وقال: ان هذه المسيرة ينبغي ان تحفظ المنجزات الماضية ومنها الدستور الراهن ومكافحة الارهاب وكذلك احترام حق تقرير المصير للشعب عن طريق الانتخابات وترتقي بحقوق الاقليات المذهبية والقومية والشريحة النسوية.

واضاف: انه بناء على ذلك فاننا نرحب بدعوة الجمعية لصون الدستور الافغاني وكذلك رفض الامارة الاسلامية من قبلها. نحن نشيد بنهج الحكومة الافغانية الايجابي في مفاوضات السلام. ينبغي كذلك على طالبان ان تثبت ذلك العزم الراسخ وحسن النوايا ومنها وقف الهجمات على القوات الدفاعية والامنية الافغانية.

وتابع تخت روانجي: انه على جميع اللاعبين الاجانب الامتناع عن التدخل في مفاوضات السلام التي ينبغي تسهيلها من قبل منظمة الامم المتحدة. اننا نرحب في هذا المجال بدعوة الجمعية للمزيد من مشاركة منظمة الامم المتحدة في مسيرة السلام.

وقال مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: اننا اذ نرحب بالتقدم الحاصل في المفاوضات، مازلنا على استعداد في ظل تنسيق منظمة الامم المتحدة لاداء دور اكثر فاعلية للمساعدة بنجاحها. ان السلام الدائم في افغانستان لا ينبغي فرضه من الخارج وليس من المتوقع ان تحل مفاوضات السلام مشاكل العقود الماضية بين ليلة وضحايا.

ودعا تخت روانجي جميع الاطراف لابداء المرونة والصبر وقال: انه على جميع الاطراف ان تاخذ بنظر الاعتبار مصالح الشعب الافغاني اكثر من المصالح الاخرى ومنها مصالح مجموعة معينة. في مجتمع متعدد القوميات والاطياف مثل افغانستان لا يمكن لاي حزب او جناح ومن ضمنه طالبان ان يدعي بان ادارة البلاد من حقه لوحده.

وقال: رغم بدء مفاوضات السلام الا ان الاوضاع الامنية في افغانستان مازالت مقلقة لان الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية ومنها المراكز التعليمية والدبلوماسية مازالت متصاعدة. اننا ندين بشدة كل هذه الهجمات التي تنفذ غالبيتها من قبل جماعات ارهابية خاصة تنظيم داعش الذي مازال يتم نقل عناصره من سوريا والعراق الى افغانستان.

وتابع سفير ايران في الامم المتحدة: انه في الوقت الذي يعد تواجد ونشاط داعش تهديدا جادا لامن افغانستان والمنطقة فمن المؤسف انه لم تتوفر امكانية ادراج فقرة مستقلة في القرار حول التهديدات الناجمة عن داعش في افغانستان بسبب اعتراض بعض الدول الغربية على ذلك.

يتبع