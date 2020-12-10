١١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84142785
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سلطنة عمان تعفي مواطني 103 دول من بينها ايران من تأشيرة دخول للاقامة 10 ايام

سلطنة عمان تعفي مواطني 103 دول من بينها ايران من تأشيرة دخول للاقامة 10 ايام

طهران / 11 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أعلنت الشرطة العمانية، أن سلطنة عمان ستعفي رعايا 103 دول من بينها الجمهورية الاسلامية الايرانية من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام في خطوة لدعم السياحة.

وقالت شرطة سلطنة عمان في حسابها على "تويتر" إنه يجب أن يكون لدى الزائرين حجز فندقي مؤكد وتأمين صحي وتذكرة عودة.

وأضافت "تعلن شرطة عمان السلطانية عن إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة".

وقالت سلطنة عمان الأسبوع الماضي إنها ستستأنف منح التأشيرات السياحية للزائرين في رحلات تنظمها الفنادق وشركات السفر، بعد تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

واستأنفت سلطنة عمان الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر، لكن الدخول يقتصر على المواطنين ومن يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.

انتهى ** 2342

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