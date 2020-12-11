حزب الله: آية الله يزدي كان دائما الى جانب المقاومة وداعما لها

وافاد موقع "المنار" انه جاء في بيان التعزية الذي اصدره حزب الله مساء الخميس: لقد فُجع العالمُ الاسلامي والحوزات ُالدينية بخبر وفاة العالم الجليل والمجاهد ِالكبير آية الله الشيخ محمد يزدي (رض) الذي كان من العلماء ِالاوائل ممن قدموا تضحيات كبيرة في طريق الحق ومقارعة الباطل والطغيان، وفي قيام ونهضة الجمهورية الاسلامية المباركة، وهو الذي تحمل مسؤوليات كبيرة وبجدارة في مواقع هامة، محافظاً طوال مسيرته على نهج الاستقامة والولاية الى آخر عمره الشريف.

واضاف: إننا في حزب الله نعتبر فقدان هذا العالم الكبير خسارة فادحة للمقاومة الاسلامية في لبنان، وهو الذي كان دائما ًالى جانبها داعما ًومدافعا ًعنها ومحتضنا ًلمجاهديها.

واردف البيان: في هذه المناسبة الأليمة، نرفع اسمى آيات العزاء لموالانا صاحب العصر والزمان (عج)، ولسماحة القائد المفدى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله)، وللحوزات العلمية وبالاخص السادة العلماء الأفاضل في رابطة المدرسين في قم المقدسة، ولكافة أهل العلم والجهاد، ونسأل الله تعالى ان يرفع درجته في علييّن في جوار رسول الله (ص) والائمة الطاهرين (ع).

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