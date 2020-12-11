خبیر يمني: على بايدن أن ينهي الدور الأمريكي في شن حروب المنطقة

وقال محمد الحجيلي في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) : "فوز بايدن سيؤدي إلى تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية الامريكية خاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط".

واضاف الكاتب اليمني إن "تأثير انتصار بايدن على الشرق الأوسط سيكون كبيرا إذا عمل على تحقيق ما وعد به في حملته". على سبيل المثال ، ستقلص السعودية خطواتها لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف أن بايدن قد تكون لديه خطط إيجابية للشرق الأوسط من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي في اليمن وايقاف الدور الأمريكي في الحرب ضد اليمن.

حول سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وإدارته بشأن ملف إيران والاتفاق النووي شدد الحجيلي على ان"الرئيس الأمريكي المنتخب سيعود للاتفاق النووي ويستأنف المساعدات الأمريكية السنوية للفلسطينيين الأمر الذي سيرسل في النهاية رسالة لجميع دول الشرق الأوسط.

بايدن لا يريد الحرب

ويعتقد الخبير اليمني أن بايدن لم يكن يريد الحرب وأن رئاسته لن تكون مثيرة للحرب مثل ترامب.

وقال الحجيلي إن الرئيس الأمريكي المنتخب يحتاج أيضا إلى إصلاح ما فعلته الإدارة الأمريكية السابقة لاندلاع الاضطرابات في المنطقة من أجل إنهاء الدعم لتوسيع النفوذ الإسرائيلي في الضفة الغربية.

قال "على بايدن الغاء خطوة ترامب بشان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس و ستساعد مثل هذه الأجندة على دفع عمليات السلام إلى الأمام في الشرق الأوسط.

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