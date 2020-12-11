فيلم " السهل الصامت" یفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان كرواتيا

وأعلن سعيد بشيري في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الجمعة فوز " السهل الصامت" بجائزة أفضل فيلم في مهرجان سابورسيو الدولي للفيلم في كرواتيا.

وحاز الفيلم قبل ذلك على جائزة افضل فيلم في قسم الافاق بمهرجان البندقية السينمائي كذلك تمثل أفضل فيلم من الرابطة الدولية لنقاد العالم (فيبرشي) وجائزة الثقة الوطنية الإيطالية.

وقال بشيري بانه شارك الفيلم أيضا في مهرجانات مثل مهرجان طوكيو وليالي تالين السوداء (إستونيا) وسيمنز (إسبانيا) والآن الشرق الأوسط (إيطاليا) وسنغافورة وستوكهولم".

وأضاف المنتج السينمائي الإيراني بانه يتنافس فيلم السهل الصامت هذا العام مع فيلم "الشمس" من اخراج مجيد مجيدي و"تلك الليلة" من إخراج كوروش أهاري على احراز هذه الجائزة نيابة عن السينما الإيرانية".

انتهى** 1453