الخارجية الايرانية تستدعي السفير التركي بطهران للاحتجاج على تصريحات اردوغان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة في تصريح له اليوم الجمعة ، انه تم استدعاء سفير تركيا بطهران، ردا على التصريحات التدخلية والمرفوضة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان اثناء زيارته لباكو.

واضاف خطيب زادة: ان استدعاء السفير التركي بطهران تم من قبل مساعد وزير الخارجية المدير العام لدائرة اوراسيا، الذي سلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أكد فيها ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تطالب بتوضيح فوري من قبل الحكومة التركية بهذا الشأن.

وتابع قائلا: انه تم إبلاغ السفير التركي في هذا الاستدعاء، أن عهد الادعاء بملكية الاراضي والإمبراطوريات المثيرة للحروب والتوسعية قد ولى منذ اعوام طويلة.

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: انه تم التأكيد للسفير التركي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح لأحد بالتدخل في وحدة أراضيها، وكما يشهد تاريخها المشرف، لن تتوانى مطلقا في الدفاع عن أمنها القومي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار باكو أمس الخميس لحضور عرض عسكري للقوات الأذربيجانية بمناسبة انهاء احتلال أرمينيا لمنطقة قره باغ.

وكان اردوغان الذي حضر الحفل مع رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف، قد ذكر بيتا من قصيدة ذات نزعة انفصالية عن نهر أرس على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان ضد وحدة أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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