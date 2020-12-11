امير عبداللهيان: على أردوغان مراجعة تاريخ ايران مرة اخرى

وكتب أمير عبداللهيان في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة ردا على تصريحات اردوغان خلال الاستعراض العسكري في باكو للاحتفال باستعادة الاراضي التي كانت محتلة من قبل ارمينيا: ان تصريحات السيد رجب طيب أردوغان مدعاة للاستغراب. أعتقد أن الرئيس التركي نفسه لا يعرف ما قاله.

واضاف: يا سيادة الرئيس أردوغان! هنالك فرق بين الجوار والاطماع التوسعية. فالرجاء ان تراجع بدقة تاريخ إيران خاصة تاريخ الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار باكو أمس الخميس لحضور عرض عسكري للقوات الأذربيجانية بمناسبة الاحتفال باستعادة الاراضي التي كانت محتلة من قبل أرمينيا.

وكان اردوغان الذي حضر الحفل مع رئيس جمهورية اذربيجان إلهام علييف، قد ذكر بيتا من قصيدة ذات نزعة انفصالية عن نهر أرس على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان ضد وحدة أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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