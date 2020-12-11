زلزال بقوة 4.4 يضرب جنوب ايران ولا اضرار

وقال حسني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" فجر اليوم السبت ان تقارير فرق الاغاثة والانقاذ التي ارسلت الى منطقة الزلزال تفيد بعدم وقوع اضرار.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر ضرب ضواحي بلدة عماد ده التابعة لمحافظ فارس عند الحدود الادارية مع محافظة هرمزكان.

واضاف: ان الزلزال وقع في الساعة الثانية عشرة و 17 دقيقة و 45 ثانية بعد منتصف ليل الجمعة السبت بالتوقيت المحلي (الثامنة و 47 دقيقة مساء الجمعة بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 13 كم من سطح الارض عند التقاء خطي العرض 27.35 والطول 54.13 درجة.

ووفقا لهذا التقرير فقد وقع الزلزال على بعد 28 كم من بلدة عماد ده بمحافظة فارس و 28 كم من بلدة بستك بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد.

انتهى ** 2342