١٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٢٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84143386
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الدوري الايراني...سباهان اصفهان يحقق فوزا عريضا على نساجي مازندران

الدوري الايراني...سباهان اصفهان يحقق فوزا عريضا على نساجي مازندران

اصفهان / 12 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- حقق فريق سباهان اصفهان فوزا عريضا على فريق نساجي مازندران بنتيجة 4-0 في اطار المرحلة السادسة من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وفي هذه المباراة التي جرت في استاد "نقش جهان" الجمعة، قدم سباهان اصفهان عرضا هجوميا على مدى دقائق المباراة توّجه باربعة اهداف جاءت من قبل كيروش ستانلي (د 21) ومحمد رضا حسيني (د 40) وسجاد شهباز زادة (د 44 و 83).

وبهذا الفوز الذي حققه سباهان فقد رفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الثاني بعد كل كهر سيرجان (مباراة اقل) بنفس الرصيد فيما تجمد رصيد نساجي مازندران عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وياتي برسبوليس في المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 4 مباريات ومن ثم استقلال طهران وبيكان وصنعت نفط ابادان بنفس الرصيد ولكن من 5 مباريات.

انتهى ** 2342

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