الرئيس روحاني: عدد الاصابات بجائحة كورونا آخذ في التراجع في معظم المحافظات

وافاد مراسل ارنا، قال "حجة الإسلام حسن روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قبل ظهر اليوم السبت:" الناس يواجهون فيروسا خطيرا منذ نحو 10 أشهر ، وخلال هذه الفترة تم اتخاذ إجراءات جيدة للغاية منعا لتفشي هذا الفيروس.
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طهران/ 12 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا - أعلن رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني عن تقليص عدد المدن ذات الوضع الأحمر إلى 12 مدينة وقال ان الإجراءات المتخذة منذ نوفمبر اسفرت عن انخفاض عدد الاصابات بهذا المرض في الغالبية العظمى من المحافظات، باستثناء حالات قليلة.
وافاد مراسل ارنا، قال "حجة الإسلام حسن روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا قبل ظهر اليوم السبت:" الناس يواجهون فيروسا خطيرا منذ نحو 10 أشهر ، وخلال هذه الفترة تم اتخاذ إجراءات جيدة للغاية منعا لتفشي هذا الفيروس.
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