الرئيس روحاني: عدد الاصابات بجائحة كورونا آخذ في التراجع في معظم المحافظات

طهران / 11 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- أكد القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان الكيان الصهيوني وعملاءه سيدفعون ثمن عملية الاغتيال الجبانة للعالم النووي والدفاعي الايراني الشهيد محسن فخري زادة، وسينتقم الشعب الإيراني منهم بشدة في الوقت المناسب، مشددا على ان الكيان الصهيوني بعمليته الارهابية الغادرة هذه قد اقترب بنفسه من الانهيار والسقوط اكثر فاكثر.