وزير الخارجية النمساوي: على الجميع العودة إلى الاتفاق النووي

وقال الكساندر شالنبرغ اليوم السبت ردا على سؤال مراسل ارنا حول موقف النمسا من هذه القضية، إن فيينا ملتزمة بالاتفاق النووي وتدعم أيضًا جهود أعضاء الاتفاق النووي للحصول على حل دبلوماسي كخطوة الى الامام.

وقال إنه يتعين على جميع الأطراف العودة إلى الاتفاق النووي الذي يعد نموذجا لأعلى مستوى للنظام متعدد الأطراف.

و وصف رئيس السلك الدبلوماسي النمساوي اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي من المقرر ان يعقد في فيينا الأربعاء القادم رغم القيود المفرضة بسبب تفشي فيروس كورونا بانه حيوي من أجل إبقاء التواصل بين الاطراف المعنية بالاتفاق.

واعرب عن وجهات نظره بشأن العلاقات الثنائية مع إيران قائلا: نحن فخورون بـ 160 عامًا من العلاقات الدبلوماسية المستقرة والودية مع إيران ونريد بالتأكيد مواصلة هذه العلاقات.



واشار الدبلوماسي النمساوي إلى زيارته الأخيرة لإيران في مارس / آذار الماضي وقال انني كنت آخر وزير خارجية لدولة غربية زرت ايران قبل تفشي كوفيد -19 وأجريت محادثات بناءة مع رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزير الخارجية الايراني ".

واعرب عن رغبته لزيارة ايران مرة أخرى وزيارة معالمها التاريخية والسياحية.

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