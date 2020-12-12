دبلوماسي ايراني رفيع : من حق الجميع ان يحصل على لقاح كورونا

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية اليوم السبت، ان تصريحات نجفي هذه جاءت خلال الاجتماع الافتراضي للجنة كبار المسؤولين بمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، الذي عقد اليوم برئاسة كازاخستان، تحت عنوان "مراجعة الوضع الراهن في المنطقة، واستخدام الخبرات المكتسبة من خلال مكافحة فيروس كوفيد 19، تحقيقا لاهداف التنمية ومزيد من التعاون بين الدول الاعضاء".

واثنى المسؤول الدبلوماسي الايراني على جهود الدول الاعضاء في منظمة "سيكا" من اجل مكافحة التحديات الراهنة بما في ذلك جائحة كورونا التي شكلت اكبر ازمة عالمية؛ كما اكد على ضرورة التعاون الجماعي البناء والمؤثر في هذا الخصوص.

ودعا نجفي الى مواجهة الاجرائات العدائية وتعزيز نظام التعددية الدولية، الى جانب ضمان حصول الناس في ارجاء العالم على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، والرفض الصريح لاتباع كافة الاجراءات اللاقانونية والحد من الاثار المخربة للاجراءات القسرية الاحادية والارهاب الاقتصادي الذي تنتهجه الولايات المتحدة الامريكية، وباتالي تظافر الجهود الدولية في سياق مكافحة وباء كورونا.

وثمّن المدير العام لشؤون السلام والامن الدولي بوزارة الخارجية الايرانية، "الجهود المميزة" التي تبذلها المؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص الهادفة الى الحد من تفشي فيروس كورونا.

نجفي، هنأ ايضا حكومة كازاخستان بتوليها رئاسة "سيكا" خلال الفترة من 2020 الى 2022؛ متمنيا بالنجاح للامين العام الجديد "كايرات ساريباي"؛ ومصرحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة لتشارك خبراتها العلمية والتقنية مع سائر البلدان الاعضاء وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما مكافحة فيروس كوفيد 19.

انتهى ** ح ع