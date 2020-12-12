عراقجي يلتقي نظيره الأفغاني في كابول

وخلال لقائه نظيره الافغاني، ادان عراقجي الهجمات الصاروخية التي ادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين الافغان اليوم.

واعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عن امله بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الشاملة للتعاون طويل الامد بين البلدين واعدادها للتوقيع قريبا.

وتباحث عراقجي ونظيره الافغاني ميرويس ناب حول مفاوضات السلام بين افغانستان وطالبان ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية في ايجاد اجماع اقليمي حول الوضع السياسي والامني في افغانستان وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين وقضايا اخرى ذات اهتمام مشترك.

من جانبه اشاد مساعد الخارجية الافغاني باستضافة ايران طويلة الامد للمهاجرين الافغان ودعمها لمفاوضات السلام الافغانية.

وهنأ ناب بتدشين الخط السككي "خواف-هرات" بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان برعاية رئيسي البلدين عبر الاجواء الافتراضية، معتبرا ذلك خطوة مهمة واساسية في سياق تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

كما تباحث الجانبان حول القضايا المتعلقة بالوثيقة الشاملة للتعاون بين البلدين.

وكان مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي قد التقى اليوم السبت في كابول مستشار الامن القومي الافغاني حمد الله محب، مؤكدا دعم طهران للحكومة ومسيرة السلام والدستور في افغانستان.

انتهى**أ م د