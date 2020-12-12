عراقچي يعرب عن أمله في توقيع الوثيقة الشاملة للتعاون مع أفغانستان قريبا

وبحث عراقجي ومستشار الامن القومي الافغاني، حمدالله محب، حول العلاقات الثنائية والشؤون الأمنية بين البلدين.

واكد عراقجي دعم ايران للحكومة ونظام الجمهورية والديمقراطية والدستور الافغاني.

كما التقى نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي مع نظيره الافغاني، ميرويس ناب وبحث معه في المواضيع ذات الإهتمام المشترك.

من جانبه اشاد مساعد الخارجية الافغاني باستضافة ايران طويلة الامد للمهاجرين الافغان ودعمها لمفاوضات السلام الافغانية.

وهنأ ناب بتدشين الخط السككي "خواف-هرات" بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وافغانستان برعاية رئيسي البلدين عبر الاجواء الافتراضية، معتبرا ذلك خطوة مهمة واساسية في سياق تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

وخلال لقائه نظيره الافغاني ميرويس ناب في كابول اليوم السبت، ادان عراقجي الهجمات الصاروخية التي ادت الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين الافغان اليوم.

واعرب نائب وزير الخارجية الإيراني عن امله بوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الشاملة للتعاون طويل الامد بين البلدين واعدادها للتوقيع قريبا.

انتهى**أ م د