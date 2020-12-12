عراقجي يبحث وعبدالله اخر مستجدات السلام في افغانستان

واستعرض عراقجي وعبد الله في هذا اللقاء، التقدم الحاصل على صعيد مفاوضات الدوحة ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية المساند للسلام الافغاني والعلاقات بين طهران وكابول.

الى ذلك، اعرب رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية الافغانية، عن تقديره لموقف ايران المتعاون والداعم للسلام في افغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم اجرى عراقجي مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الافغاني "ميروس ناب"، كما التقى بمستشار الامن القومي الافغاني "حمد الله محب".

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان وثيقة التعاون الشاملة، ومفاوضات السلام بين حكومة كابول وطالبان، ودور الجمهورية الاسلامية في التوصل الى اجماع اقليمي بشان الوضع السياسي والامني لافغانستان، شكلت اهم المحاور المطروحة خلال مباحثات مساعد وزير الخارجية الايراني مع كبار المسؤولين الافغان اليوم.

واكد عراقجي في محادثاته على دعم طهران للحكومة الافغانية وعملية السلام والدستور في افغانستان.

انتهى ** ح ع