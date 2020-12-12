١٢‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٨:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84144628
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خلال مباحثاته الهاتفية مع ظريف؛

وزير الخارجية التركي ينوّه بالعلاقات الودّية بين انقرة وطهران

وزير الخارجية التركي ينوّه بالعلاقات الودّية بين انقرة وطهران

طهران / 12 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اجرى وزير الخارجية التركي "مولود تشافيش اوغلو" اتصالا هاتفيا مساء اليوم السبت، بنظيره الايراني "محمد جواد ظريف"؛ منوها خلاله بالعلاقات الوثيقة والقائمة على اسس المودة بين انقرة وطهران، وسياسات حسن الجيرة القطعية بين البلدين.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، أن اوغلو اكد في اتصاله الهاتفي مع ظريف، بأن رئيس الجمهورية التركي يحترم كامل السيادة الوطنية وسلامة الاراضي الايرانية، ولم يعلم بالحساسية الناجمة عن الشعر الذي قرأه في مراسم باكو، حيث كان يقصد من خلاله الاشارة الى العلاقة بين مقاطعة لاتشين ومنطقة كاراباخ فقط.

في المقابل، اشار وزير الخارجية الايراني خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره التركي اليوم، الى اهمية العلاقات القائمة على الصداقة والاحترام بين طهران وانقرة، فضلا عن الاواصر التي تجمع الرئيس التركي بكبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما تطلع ظريف الى تنمية العلاقات الايرانية التركية في سياق الثقة المتبادلة اكثر من اي وقت مضى.

انتهى ** ح ع   

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