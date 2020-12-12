"صنعت نفط آبادان" يتصدر الدوري الايراني بفوزه على كل كهر سيرجان

وفي هذه المباراة التي جرت السبت على ستاد "تختي" في آبادان، تقدم كل كهر سيرجان بهدف سجله غادوين منشا في الدقيقة 27 من المباراة ولم تفلح هجمات صنعت نفط في تعديل النتيجة حتى نهاية الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني كثف صنعت نفط هجماته التي اثمرت عن ركلة جزاء سجل منها طالب ريكاني هدف التعادل في الدقيقة 51 من المباراة.

وحفز هذا الهدف لاعبي صنعت نفط لشن المزيد من الهجمات وتسجيل هدف الفوز وهو ما تحقق لهم بواسطة البديل رضا خالقي فر في الدقيقة 67 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع صنعت نفط رصيده الى 11 نقطة في الصدارة فيما تجمد رصيد كل كهر عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وفي المباريات الاخرى التي جرت السبت ايضا فاز فولاد على سايبا 3-0 ومس رفسنجان على نفط مسجد سليمان 2-0 فيما تعادل بيكان مع المنيوم اراك 0-0 .

وكان سباهان اصفهان قد فاز الجمعة في اولى مباريات المرحلة على نساجي مازندران 4-0 .

واليوم الاحد سيلتقي تراكتور سازي مع ماشين سازي في دربي تبريز، ويستضيف شهر خودرو في مشهد استقلال طهران.

وتاجلت مباراة برسبوليس وذوب آهن، نظرا لاستعدادات برسبوليس لنهائي دوري ابطال اسيا التي ستجري في الدوحة قريبا.

ويتصدر صنعت نفط الدوري الايراني الممتاز برصيد 11 نقطة يليه فولاد خوزستان وكل كهر سيرجان وسباهان برصيد 10 نقاط لكل منها ومن ثم بيكان برصيد 9 نقاط وبعده برسبوليس (مباراتان اقل) واستقلال طهران (مباراة اقل) برصيد 8 نقاط.

انتهى ** 2342