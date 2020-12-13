مفتي الديار اليمنية: دول التطبيع تعتدي على الشعب اليمني خدمة لأعداء الأمة

ولفت العلامة شرف الدين خلال مداخلة مع قناة المسيرة إلى أن التطبيع يؤكد مدى رضوخ الأنظمة العميلة لأعداء الأمة الإسلامية، وأن على المسلمين أن يرفضوا هذه الأنظمة العميلة والخبيثة.

وأضاف بالقول: اليوم يعظم المنافقون شعائر اليهود والنصارى في حين يقولون عن إحياء المولد النبوي الشريف بدعة.

وذكر أن التطبيع يهدف لجر أكبر عدد من أبناء الأمة الإسلامية لموالاة أعداء الأمة كي يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم الخبيثة في الشرق الأوسط.

وأوضح العلامة شرف الدين أن العدو الإسرائيلي لا يقيم وزنا لهؤلاء المطبعين في حين يسارعون هم في الانبطاح له، مشيرا الى أن التجارب منذ عهد النبي موسى أكدت أن اليهود في عداء مع الحق وأهله.

انتهی 3280