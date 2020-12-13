توفير 500 مليون يورو للبلاد في مشروع مد خط أنابيب كوره -جاسك

وتقدمت المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 80٪ حتى الآن وكما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة هندسة النفط والتنمية "تورج دهقاني" فقد أدى تنفيذ هذا المشروع إلى خلق 8000 فرصة عمل مباشرة و 15000 فرصة غير مباشرة.

وقال بانه تم حاليا تسليم أكثر من 780 كيلومترًا من الأنابيب و اكتمل مد أكثر من 400 كيلومتر من الأنابيب. ووفقًا للخطة القادمة، سيتم تركيب واختبار وتشغيل كامل مساحة الخط ، والتي تبلغ حوالي ألف كيلومتر ، بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف دهقاني: "تم توفير أكثر من 95٪ من السلع والخدمات المطلوبة في هذا المشروع باستخدام القدرات الداخلية ، واستيعاب المعدات ساهم في منع خروج أكثر من 500 مليون يورو من البلاد.

انتهى** 1453

