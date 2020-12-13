ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات في محافظه کرمان

وقال العميد ناظري في تصريح صحفي اليوم الأحد: ان شرطة وحدة 116 لمكافحة المخدرات بمدينة كهنوج، تمكنت من ضبط سيارتين من طراز بيجو 405 كانتا تحملان 437 كم و 940 غرامًا من الأفيون فيما تم القاء القبض على اثنين من المهربين.

واضاف العميد ناظري تم إبلاغ ضباط شرطة مكافحة المخدرات بمدينة "بافت" بمرور شحنة مخدرات في قرية "كوشك وترنك" في الساعات الأخيرة من الليلة الماضية ، مما تمكنت هذه القوات من خلال نصب كمينا للمهربين من العثور على 207 كيلوغرامات و990 غراما من الأفيون في سيارة بيجو 405 و أثناء ضبط السيارة تم اعتقال اثنين من المهربين.

وأشار العميد ناظري الى العملية الثالثة لقوات شرطة مكافحة المخدرات واكتشاف 145 كيلوغراماً من الأفيون من سيارة بيجو خلال هذه العملية.

وفي إشارة إلى العملية الرابعة المشتركة بين شرطة مكافحة المخدرات لمحافظتي قم وكرمان اوضح ناظري انه تم ضبط 234 كيلو و 500 غرام من الأفيون في أحد محاور النقل بالمحافظة.

وتقع محافظة كرمان في طريق ترانزيت المخدرات نظرًا لقربها من المحافظات الحدودية في شرق البلاد و تنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها .

انتهى**3276