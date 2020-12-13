١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:١٥ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84145301
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تصدير 185 ألف طن من المنظفات الإيرانية إلى دول المنطقة

تصدير 185 ألف طن من المنظفات الإيرانية إلى دول المنطقة

طهران/13كانون الأول/ديسمبر/ارنا- قالت مسؤولة المنتجات الكيماوية بمنظمة تنمية التجارة الإيرانية "ندا عطايي" : إن الإحصاءات تظهر تصدير 185 ألف طن من المنظفات بقيمة 76 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري الايراني (بدا في 20 مارس 2020) ، و هو ما يظهر نموًا بنسبة 7 بالمائة من حيث الوزن و 14بالمائة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واوضحت عطايي ان تحديد وجهات التصدير في الأسواق الدولية ودول المنطقة في مجال المنتجات الصحية له دور حاسم في تنمية صادرات هذه المنتجات أثناء تفشي فيروس كورونا.

واضاف: خلال هذه الفترة كانت معظم الصادرات إلى العراق وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان والصين وأوزبكستان وتركيا وكازاخستان والهند، بحيث كان إجمالي صادرات هذا القطاع نحو 97 بالمائة من إجمالي صادرات هذا القطاع إلى هذه البلدان.

وتابع عطايي:  أن الطاقة الإنتاجية من المنظفات والمطهرات في البلاد هي أكثر من الحاجة المحلية ، فيمكن تصدير 80 ألف طن من المنظفات و 65 ألف طن من الصابون والسوائل في الربع الأخير من العام الجاري.

انتهى*3276

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