تصدير 185 ألف طن من المنظفات الإيرانية إلى دول المنطقة

واوضحت عطايي ان تحديد وجهات التصدير في الأسواق الدولية ودول المنطقة في مجال المنتجات الصحية له دور حاسم في تنمية صادرات هذه المنتجات أثناء تفشي فيروس كورونا.

واضاف: خلال هذه الفترة كانت معظم الصادرات إلى العراق وأفغانستان وباكستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان والصين وأوزبكستان وتركيا وكازاخستان والهند، بحيث كان إجمالي صادرات هذا القطاع نحو 97 بالمائة من إجمالي صادرات هذا القطاع إلى هذه البلدان.

وتابع عطايي: أن الطاقة الإنتاجية من المنظفات والمطهرات في البلاد هي أكثر من الحاجة المحلية ، فيمكن تصدير 80 ألف طن من المنظفات و 65 ألف طن من الصابون والسوائل في الربع الأخير من العام الجاري.

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