تسجیل 247 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأحد انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 7 الاف و 451 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و108 الفا و269 شخصا ويكون 5723 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 812 الفا و 270 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 247 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 52 الف و 196 شخصا.

وکما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 704 الفا و 247 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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