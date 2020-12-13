خبير أمريكي : بايدن يخطط للعودة إلى الاتفاق النووي مع ايران بأسرع وقت

واشار والش الیوم الاحد إلى التاثیرات الایجابیة لتخفيف العقوبات والقرارات الأخرى التي يمكن أن يتخذها بايدن وقال :"أعتقد أن بايدن قادر علی رفع العقوبات الامریکیة عن ایران منها النفطية والمصرفية وهي التي أثرت سلبا على القضايا الإنسانية والسياسية الايرانية ".

واوضح الخبیر النووي الامريكي أن ترامب يتخذ القرارات باستخدام صلاحياته التنفيذية ويتمتع بايدن حاليا بنفس الصلاحیات التنفيذية ويمكنه استخدامها للعودة إلی الاتفاق النووی ورفع العقوبات.

وقال "حتى لو افترضنا أن الکونغرس الامریکي فرض عقوبات جدیدة علی ایران يمكن للرئيس الجدید رفع هذه العقوبات حسب صلاحیاته".

وردا على التصريحات الأخيرة قال والش لهذه المواقف ليست اهمیة بالغة لأن هناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع، مؤکدا ان الأولوية في الوقت الحالي هي الحفاظ على الاتفاق النووي وتخفیف العقوبات على الفور.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال مؤخرا إن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد كافيا، ودعا إلى توسيعه ليشمل البرامج الباليستية والدور الإيراني في المنطقة.

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