اللواء باقري يقدّم وسام "النصر" من الدرجة الاولى الى اسرة الشهيد فخري زادة

وفي تصريحه خلال زيارة اسرة الشهيد فخري زادة، اكد اللواء باقري انه "سيتم بالتاكيد الثأر لدمه من الاستكبار العالمي وفق الاطر العملية لجبهة الثورة الاسلامية وفي الزمان والمكان المناسبين".

واضاف، ان اعداء الشعب الايراني ومنذ واقعة استشهاد فخري زادة لم يهنأوا بالراحة ويعيشون على الدوام في قلق وهلع؛ مشددا بقوله : ليعلم الشيطان الاكبر اميركا والكيان الصهيوني بانهمها سيدفعان ثمن هذه الجريمة.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه اللواء باقري بالجهود الواسعة والخدمات القيمة التي قدمها الشهيد فخري زادة بشتى المجالات العلمية والبحثية في البلاد؛ واصفا ايّاه بانه كان شخصا مميزا في جيمع الاصعدة العلمية والاخلاقية والايمانية والثورية.

واردف : ان فقدان هذا العالم البارز، شكل خسارة مؤلمة للاسرة العلمية والقوات المسلحة.

رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، اكد بان زملاء وتلامذة الشهيد فخري زادة سيواصلون دربه والاعتزاز بجهوده المخلصة قطعا.

كما اعتبر، وسام "النصر" من الدرجة الذي منحه سماحة قائد الثورة، القائد العام للقوات المسلحة الى الشهيد فخري زادة، انه مبعث فخر وشموخ وعزة مستدامة لاسرة الشهيد.

واوضح اللواء باقري، ان وسام النصر يمنح للباحثين والعلماء والشخصيات الوطنية البارزة التي تساهم بجهودها وتضحياتها في تعزيز الجبهة الدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ وانطلاقا من ذلك فقد قام سماحة قائد الثورة الاسلامية بمنح الشهيد فخري زادة هذا الوسام من الدرجة الاولى، تقديرا لجهوده القيمة في هذا السياق.

انتهى ** ح ع