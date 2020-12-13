١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84145711
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وزير الصحة : الشعب الايراني يواجه ظلما لم يسبق له نظير اثر الحظر المفروض عليه

وزير الصحة : الشعب الايراني يواجه ظلما لم يسبق له نظير اثر الحظر المفروض عليه

بيرجند / 13 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" : ان الجور الذي يمرّ به الشعب الايراني على مرّ السنوات الاخيرة من جراء الحظر الامريكي، لم يسبق له نظير.

وفي تصريحه بمراسم تدشين 64 مشروعا صحيا وعلاجيا لدى محافظة خراسان الجنوبية (شرق) اليوم الاحد، اضاف نمكي : لقد كرس (الاعداء) طاقاتهم خلال السنوات الاخيرة لاغلاق جميع الابواب علينا، ومنعونا من التحويلات المالية مع الخارج واستيراد الدواء، لنواجه اليوم ظروفا صحية وعلاجية صعبة في البلاد.

واستدل وزير الصحة، بمقولة شهيرة للفريق "الشهيد قاسم سليماني"، قوله "اننا شعب الامام الحسين (ع)"؛ مؤكدا انه انطلاقا من ذلك سيواصل الشعب الايراني الصمود وسيبني التاريخ قطعا، وسنبرهن للعالم على فشل الاعداء الذين تصورا عبثا بانهم يستطيعون اخضاعنا.

ولفت وزير الصحة الايراني الى التقدم الحاصل في مجال انشاء المستشفيات والمراكز العلاجية على صعيد البلاد، مبينا انه تم خلال العام الحالي تدشين مستشفيات بواقع 10 الاف سرير الى جانب المئات من المراكز الصحية والعلاجية والتدريبية والرفاهية ذات الصلة.

كما تطرق الى موضوع اللقاح المضاد لفيروس كورنا، مصرحا اننا سننتج افضل اللقاحات واكثرها سلامة، وسيشهد العالم بحلول الربيع القادم ان اللقاح المنتج ايرانيا جاهز على الطاولة؛ لا تشكوا في ذلك!

انتهى ** ح ع

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