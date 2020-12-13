استقلال طهران يتصدر الدوري الايراني بفوزه على شهر خودرو

وجرت هذه المباراة مساء اليوم الاحد على استاد "الامام الرضا (ع)" في مدينة مشهد في ختام الجولة السادسة من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

تقدم استقلال طهران بهدف سجله سبحان خاقاني في الدقيقة 12 من المباراة وعزز مهدي مهدي بور النتيجة في الدقيقة 45 من المباراة، علما أن شهرخودرو لعب لأكثر من ساعة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه محمد عرفان معصومي في الدقيقة 25.

وبهذا الفوز تصدر استقلال طهران ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة فيما تجمد رصيد شهر خودرو عند 7 نقاط في المركز التاسع.

وفي مباراة اخرى جرت اليوم ايضا فاز تراكتور سازي على ماشين سازي 1-0 في دربي تبريز.

وياتي صنعت نفط آبادان في مركز الوصافة برصيد 11 نقطة ومن ثم فولاد خوزستان وكل كهر سيرجان وسباهان اصفهان برصيد 10 نقاط، فيما يحتل برسبوليس المركز الثامن وله 8 نقاط من 4 مباريات حيث تاجلت له مباراتان نظرا لاستعداداته لنهائي دوري ابطال اسيا الذي سيجري في الدوحة الاسبوع القادم.

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