عراقجي يلتقي وزير الخارجية العماني

و نقلا عن القسم الإعلامي في السفارة الإيرانية في مسقط، فان عباس عراقجي، المتواجد في مسقط لحضور الاجتماع السابع للجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية الإيرانية - العمانية، التقى صباح اليوم الوزير البوسعيدي.

وفي اشارة الى اهمية المشاورات المستمرة بين مسؤولي البلدين اعتبر عراقجي انه من المهم عقد اجتماع للجنة في هذا الوقت.

كما تطرق عراقجي الى دور عمان المهم في السياسة الخارجية الإيرانية، مثمنا هذا الدو والنهج المتوازن للسلطنة تجاه التطورات الإقليمية والدولية.

من جانبه شدد وزير الخارجية العماني على ضرورة زيادة تطوير العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى الفرص والقدرات في العلاقات بين البلدين.

وفي إشارة إلى أهمية الحوار حول القضايا الإقليمية، أعرب البوسعيدي عن أمله في أن يتم توفير أرضية التفاهم بين دول المنطقة قدر الإمكان في السياق الدولي الجديد.

و وصل النائب السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية إلى مسقط صباح اليوم لعقد الجولة السابعة من اجتماع اللجنة المشتركة للمشاورات الاستراتيجية بين إيران وسلطنة عمان.

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