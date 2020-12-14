خمسة عشر إيرانياً محتجزون لدى الأمريكان

وفي مقابلة مع صحيفة "جام جام" نشرت صباح اليوم الاثنين؛ أضاف باقري أن الأمريكيين يحاولون ومن آخذ الإيرانيين كرهائن بذرائع كاذبة، مبادلتهم بالمجرمين الذين يحملون الجنسية الأمريكية المحتجزين في السجون الإيرانية، و هذا يعد عملية اختطاف مفوضحة.

كما انتقد المسؤول الإيراني انتهاك حقوق الإيرانيين المقيمين في كندا، وقال إن كندا رغم أن نحو 500 ألف إيراني يعيشون في هذا البلد لأسباب سياسية لا تسمح بإنشاء مكتب في هذا البلد لتقديم الخدمات القنصلية للإيرانيين.

واضاف أنه ولهذا السبب، يتعين على الإيرانيين الذين يعيشون في كندا السفر آلاف الكيلومترات لتلقي الخدمات القنصلية المطلوبة في بلد آخر، فيما اصبح هؤلاء المنتهكون لحقوق الإنسان، أو بالأحرى قاتلوا الانسان، مدافعين عن حقوق الإنسان ويجرون مسرحية حقوق الإنسان في الهيئات الدولية.

وردا على سؤال حول الحظر الأمريكي الظالم على إيران ، قال باقري أن امريكا ورغم انها هي التي تفرض الحظر إلا أن الأوروبيين هم من ينفذونه، وهذا ما يتعارض مع مزاعمهم في حب السلام.

وحول متابعة اغتيال الشهيد قاسم سليماني قال باقري : بما أن عددا من أعضاء البرلمان الألماني اشتكوا للمدعي الجنائي الألماني من تورط القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا (رامشتاين) ودورها في تبادل المعلومات بين الطائرات المسيرة المتورطة في اغتيال الشهيد سليماني، فان الجمهورية الاسلامية أعلنت في لقاء مع السفير الألماني مؤخرا بأنها تتوقع من الحكومة الألمانية التعاون مع القضاء الإيراني في استكمال قضية اغتيال الشهيد الفريق سليماني وحل الغموض فيها.

استشهد الشهيد قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الثاني من كانون الثاني (يناير) 2020 في عمل وحشي أمر به ترامب بإطلاق صاروخ على سيارته قرب مطار بغداد.

انتهى** 2344