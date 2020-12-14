تسجیل 251 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الأثنین انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 7 الاف و 501 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و115 الفا و770 شخصا ويكون 5711 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 823 الفا و 231 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 251 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 52 الف و 447شخصا.

وکما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ستة ملايين و 750 الفا و 359 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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