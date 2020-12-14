المنتخب الوطني الايراني النسائي یشارك في بطولة رفع الاثقال العالمية للمرة الأولى

وقالت منظی ان المنتخب الوطني الايراني النسائي لرفع الاثقال في فئة الشباب مستعد للمشاركة في منافسات رفع الأثقال العالمیة التي تستضيفها السعودیة خلال فترة من 5 الی 18 مارس 2021.

کما سیشارك المنتخب الوطني الايراني النسائي لرفع الاثقال في فئة الکبار في بطولة آسيا لرفع الأثقال التي ستقام بأوزبكستان خلال فترة من 23 إلى 25 أبريل 2021.

ویتکون هذا المنتخب الوطني الايراني من الاعضاء ومنها بریسا جهانفكریان وریحانة سیدي وفروغ يونسي والهام حسيني وهي أول رباعة ایرانیة التي تفوز بميدالية علی مستوی العالمیة.

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