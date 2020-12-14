١٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٠١ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84146739
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المنتخب الوطني الايراني النسائي یشارك في بطولة رفع الاثقال العالمية للمرة الأولى

المنتخب الوطني الايراني النسائي یشارك في بطولة رفع الاثقال العالمية للمرة الأولى

طهران/ 14 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا -اعلنت نائبة رئيس الاتحاد النسائي لرفع الأثقال "مریم منظی" عن مشارکة المنتخب الوطني الايراني النسائي لرفع الاثقال في فئة الشباب للمرة الاولی في منافسات رفع الأثقال العالمیة التي تستضيفها السعودیة.

وقالت منظی ان المنتخب الوطني الايراني النسائي لرفع الاثقال في فئة الشباب مستعد للمشاركة في منافسات رفع الأثقال العالمیة التي تستضيفها السعودیة خلال فترة من 5 الی 18 مارس 2021.

کما سیشارك المنتخب الوطني الايراني النسائي لرفع الاثقال في فئة الکبار في بطولة آسيا لرفع الأثقال التي ستقام بأوزبكستان خلال فترة من 23 إلى 25 أبريل 2021.

ویتکون هذا المنتخب الوطني الايراني من الاعضاء ومنها بریسا جهانفكریان وریحانة سیدي وفروغ يونسي والهام حسيني وهي أول رباعة ایرانیة التي تفوز بميدالية علی مستوی العالمیة.

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