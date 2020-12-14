زنغنه: إيران لا تحتاج إذنا للعودة إلى سوق النفط

وأوضح بيجن زنغنه اليوم الاثنين للصحافيين على هامش بدء المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي (جنوب) : فی حال عدم استمرار العقوبات وتوفير الموارد لإعادة تأهيل الآبار التي انخفض حجم انتاجها فسيكون من الممكن تماما تصدير 2.3 مليون برميل من النفط.

وأضاف: "انني كوزير النفط ، لا أعد بشيء لن أستطيع القيام به وهناك سوق للنفط الإيراني ولن تنخفض الأسعار".

وقال ان أوبك لديها الحساسية والالتزام اللازمين للحفاظ على الأسعار و ان"إيران لا تريد الإذن بالعودة إلى سوق النفط لأنها تعتبر ذلك من حقها".

وحول تطوير الحقول المشتركة أكد وزير النفط: التركيز حاليا على حقول بلال وفرزاد وكيش وبارس الجنوبية في قطاع الغاز ، وغرب كارون وجفير وسبر في قطاع النفط.

وأوضح: أنه سيتم تدشين المرحلة الأولى من المصفاة الـ 14 حتى نهاية العام الحالي الايراني( بدا من 21 مارس 2020).

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