١٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84146777
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زنغنه: إيران لا تحتاج إذنا للعودة إلى سوق النفط

زنغنه: إيران لا تحتاج إذنا للعودة إلى سوق النفط

طهران// 14 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا -قال وزير النفط : بيجن زنغنه" ان إيران لا تحتاج إذنا للعودة إلى سوق النفط لأن لها الحق في ذلك معلنا عن امكانية تصدير 2.3 مليون برميل من النفط.

وأوضح بيجن زنغنه  اليوم الاثنين للصحافيين على هامش بدء  المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي (جنوب) : فی حال عدم استمرار العقوبات وتوفير الموارد لإعادة تأهيل الآبار التي انخفض حجم انتاجها  فسيكون من الممكن تماما تصدير 2.3 مليون برميل من النفط.
وأضاف: "انني كوزير النفط ، لا أعد بشيء لن أستطيع القيام به  وهناك سوق للنفط الإيراني ولن تنخفض الأسعار".

وقال ان أوبك لديها الحساسية والالتزام اللازمين للحفاظ على الأسعار و ان"إيران لا تريد الإذن بالعودة إلى سوق النفط لأنها تعتبر ذلك  من حقها".

وحول تطوير الحقول المشتركة أكد وزير النفط: التركيز حاليا على حقول بلال وفرزاد وكيش وبارس الجنوبية في قطاع الغاز ، وغرب كارون وجفير وسبر في قطاع النفط.

وأوضح: أنه سيتم تدشين المرحلة الأولى من المصفاة  الـ 14 حتى نهاية العام الحالي الايراني( بدا من 21 مارس 2020).

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