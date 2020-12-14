روحاني يبدأ مؤتمره الصحفي الخامس عشر

وكان قد أعلن مساعد رئيس مكتب الديوان الرئاسي لشؤون العلاقات العامة والإعلام، علي رضا معزي، يوم السبت، عن إقامة المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية مساء اليوم الإثنين.

وأضاف، "بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تعين علينا عقد الاجتماع بطريقة مختلفة عن الأسلوب والسياق السابق، بسبب التزام البروتوكولات ذات الصلة. ولهذا السبب، لدينا بعض القيود من حيث موعد عقد المؤتمر وعدد وسائل الإعلام التي يمكننا دعوتها للمشاركة فيه".

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