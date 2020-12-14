١٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٣:٣٥ م
رقم الصحفي: 1871
رمز الخبر: 84146984
٠ Persons

سمات

روحاني يبدأ مؤتمره الصحفي الخامس عشر

روحاني يبدأ مؤتمره الصحفي الخامس عشر

طهران/14 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- انطلق المؤتمر الصحفي الخامس عشر لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حجة الإسلام حسن روحاني، بحضور مراسلين إيرانيين وأجانب.

وكان قد أعلن مساعد رئيس مكتب الديوان الرئاسي لشؤون العلاقات العامة والإعلام، علي رضا معزي، يوم السبت، عن إقامة المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية مساء اليوم الإثنين.
وأضاف، "بناء على توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تعين علينا عقد الاجتماع بطريقة مختلفة عن الأسلوب والسياق السابق، بسبب التزام البروتوكولات ذات الصلة. ولهذا السبب، لدينا بعض القيود من حيث موعد عقد المؤتمر وعدد وسائل الإعلام التي يمكننا دعوتها للمشاركة فيه".
انتهى**أ م د

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 10 =