روحانی: الإتفاق النووي صمد بوجه ترامب بذراعه ورجله المبتورة

وتطرق روحاني في مؤتمره صحفي اليوم الاثنين، الذي حضرته وسائل اعلام محلية واجنبية الى التطورات التي شهدتا السنوات السبع والأشهر الأخيرة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال هذه الفترة وحمد الله سبحانه وتعالى على أن الحكومة تمكنت من تحمل أعباء مسؤولية إدارة البلاد في أحلك الظروف على مدى القرن الماضي ومع الرغم من الحرب الإقتصادية والظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا التي يمر بها الشعب الإيراني.

وتابع روحاني، "في العام الأول من تسلم مهام الحكومة، أي بعد ستة أشهر أمضيناها منذ عام 2013، حققنا نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2014 وتمكننا من خفض التضخم إلى نحو 15 في المائة، وفي السنوات التالية، وعلى الرغم من الظروف الأسوء التي كننا نمر بها من حيث العائدات النفطية، كان لدينا نمو اقتصادي".

وأشار روحاني الى أن انتاج الغاز والغاز الحلو ارتفع لأول مرة خلال الحكومة الثانية عشرة من 600 الف متر مكعب، الى مليار متر مكعب يوميا و فيما يخص حقول النفط والغاز المشتركة تم تحقيق انجازات ملحوظة وقد تخطت ايران الشريكة قطر في حقل بارس الجنوبي.

ولفت الى النهوض بمتوسط انتاج النفط في الحقول المشتركة مع العراق من 70 الف برميل الى 400 الف برميل يوميا.

ونوه روحاني الى أن خلال السنوات السبع ونيف الماضية اكتفت البلاد ذاتيا من القمح والى حد ما في انتاج السكر والأرز، مضيفا "أن في قطاع الطاقة كنا نستورد البنزين والغاز والسولار وقد بلغنا الاكتفاء بهذه المجالات".

یتبع**أ م د