مسؤول اممي : تطوير العلاقات الايرانية الافغانية يخدم الامن الاقليمي

جاء ذلك خلال اللقاء بين هذا المسؤول الاممي اليوم الاثنين ومستشار وزير الطاقة الايراني للشؤون الدولية، رئيس المركز الدولي وتنسيق دبلوماسية الماء والكهرباء "محمد علي فرحناكيان" بمقر الوزارة في طهران.

واشار "ايكبي" الى الطاقات الزاخرة في ايران لدعم المسيرة العلمية والصناعية والاقتصادية في افغانستان؛ داعيا الى التسريع في وتيرة التعاون ومزيد من التنسيق بين وزارة الطاقة الايرانية وبعثة "يوناما" الاممية.

وبحسب المسؤول الاممي، فقد تم خلال المؤتمرين الدوليين الاخيرين في جنيف التبرع بمليارات الدولارات من قبل المشاركين لدعم الجهود التنموية في افغانستان.

الى ذلك اكد الجانب الايراني على استعداد البلاد لتنظيم دورات تدريبية للخبراء الافغان واجراء دراسات ذات الصلة من قبل الشركات الايرانية.

كما دعا بعثة يوناما لتعزيز دوريها في سياق انجاز مشروع انشاء مزرعة الرياح في الحدود المشتركة بين البلدين.

كما بحث الجانبان الايراني والاممي، في فرص التعاون الاقتصادي الواسعة بين طهران وكابول ودور بعثة الامم المتحدة لمساعدة افغانستان في هذا السياق.

انتهى ** ح ع